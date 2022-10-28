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İhanet yüzünden boşanmıştı. Güven Kıraç genç sevgilisiyle sokak ortasında dudak dudağa görüntülendi

Usta oyuncu Güven Kıraç (62), geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kıraç bu kez genç sevgilisiyle sokak ortasında dudak dudağa görüntülendi. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:25
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Güven Kıraç genç sevgilisiyle sokak ortasında fena yakalandı! İhanet yüzünden boşanmıştı

İhanet yüzünden boşanmıştı. Güven Kıraç genç sevgilisiyle sokak ortasında dudak dudağa görüntülendi
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Ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, Asmalımescit’teki ihanet gecesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güvenç Kıraç’ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.

12 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç’ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. 12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti. 

SOKAK ORTASINDA DUDAK DUDAĞA

Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle bir kez daha Magazin Hattı kamerasına takıldı. tv100’den Onur Üçkarışoğlu ile Ulaş Aydın’ın haberine göre sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı.
 

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