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Güven Kıraç genç sevgilisiyle görüntülendi. 12 yıllık evliliğini bitirmişti

Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen Mervenur Topugil ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:49
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12 yıllık evliliğini bitirmişti! Güven Kıraç genç sevgilisiyle görüntülendi

Güven Kıraç genç sevgilisiyle görüntülendi. 12 yıllık evliliğini bitirmişti
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Usta oyuncu Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Mervenur Topugil ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Yağmurlu havaya aldırış etmeden Nişantaşı sokaklarında yürüyerek romantik anlar yaşayan ikilinin, basın mensuplarını fark ettiğinde ne yapacaklarını şaşırması dikkat çekti.

Genç kadın, "Bizi çekiyorlar" diye kendisini uyaran Kıraç'ın hemen elini bırakırken, bu sırada ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre hararetli bir şekilde konuştukları görülen çiftten Kıraç'ın bir ara Topugil'e "Tut elimi bir şey olmaz. Bırak çeksinler" şeklindeki sözleri duyuldu.

Objektiflere kaçamak bakışlar atan Kıraç ile Topugil ardından yine el ele tutuşarak, yollarına devam etti. Güven Kıraç, geçtiğimiz eylül ayında Asmalımescit'te Mervenur Topugil ile samimi bir şekilde görüntülendikten sonra 12 yıl evli kaldığı eşi Başak Kıraç ile boşanarak yollarını ayırmıştı.

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