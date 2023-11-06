Güvenli limanda demokrasi şöleni

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimleri sonrası dedi ki;

-“Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin…”

Sözünde durdu Kılıçdaroğlu.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız yönetiminde muhteşem bir demokrasi şölenine dönüştü 38. Kurultay.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin 1. Yüzyılını Kemal Kılıçdaroğlu kapattı.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin 2. Yüzyılını Özgür Özel açtı.

Ne AKP de ne MHP de yaşanması kesinlikle mümkün olmayan parti içi demokrasi uygulaması CHP için gurur tablosu oldu.

Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada özetle şunları söyledi:

"Hayatımın en büyük onurunu yaşıyorum. Verilen bu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanlarımızla kol kola çıkıyorum. Ben seçim sonuçlarını 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.”

İlk turda sadece iki oy eksiği olduğu için Özgür Özel seçilemeyince kurultay salonunda, “Kemal Kılıçdaroğlu çekilecek” söylentileri yayıldı.

Kılıçdaroğlu iyi ki çekilmedi.

Eğer çekilseydi hem kendisine oy veren delegelere hem de yıllardır üstüne basa basa vurguladığı “CHP’de demokrasi var” söylemine ters düşecekti.

İkinci turda da yarıştı ve onuruyla kaybetti.

Özgür Özel seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun kendisine söylediği ancak dikkatlerden kaçan şu sözleri aktardı:

“Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra o daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim, Özgür başkanımızın elini kaldırayım…”

İşte Kılıçdaroğlu budur.

Delege iradesine saygı ve CHP’nin 13 yıl liderliğini yapmasının gururu budur.

Özel de aynı olgunlukla Kılıçdaroğlu’na şu mesajı verdi;

“Niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, başlattığı adalet yürüyüşüne devam edeceğimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum.”

Özel ilk hedefini de şöyle vurguladı:

“Yerel seçim sürecine odaklanacağız. Biz Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum.

Durmayacağız, çalışacağız, omuz omuza çalışacağız.

Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek, hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız.”

Değerli okurlarım,

Kılıçdaroğlu ve Özel’e oy veren delegeler de izleyiciler de sonuç açıklandıktan sonra kucaklaştılar.

CHP’nin cumhuriyetimizin yıkılmaz ve yıkılamaz bir demokrasi abidesi olduğunu tescil ettiler.

Saldırıya uğradığım gün yanımda olan, evimize gelen ve sadece bana değil AKP iktidarının mağdur ettiği tüm gazetecilere sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’na şükranlarımı sunuyorum.

CHP Genel Başkanlık yarışını kazanan ve CHP’de seferberlik ilan eden Özgür Özel’i yürekten kutluyor, başarılı olacağına inanıyorum.