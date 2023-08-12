Güvenlik kamerasına el hareketi çeken hırsızlar yakayı ele verdi

Eskişehir’de hırsızlık için bir apartmana giren hırsızlar güvenlik kamerasına el hareketi çekti. Polis ekipleri 3 kadın hırsızı yakalayarak tutukladı.

KAYNAK: İHA
Güvenlik kamerasına el hareketi çeken hırsızlar yakayı ele verdi

Eskişehir’de hırsızlık amacıyla girdikleri apartmandaki güvenlik kamerasına el hareketi çeken şüpheli 3 kadın tutuklandı.

Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Apartman girişindeki güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden birisinin, el hareketi çekmesi ise görüntüleri izleyenlere “Pes” dedirtti.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin çakışmaları sonucunda çok sayıda hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen İ.A., F.İ. ve E.C. isimli kadın şüpheliler, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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