Takside giderken apartmandan çıkan kadını soydu. Vicdansızlıkta son nokta

Taksi ile sokaktan geçen bir kadın, sokaktaki başka bir kadının telefonunu düşürdüğünü fark edince taksiyi durdurdu. Araçtan inen ve yerdeki telefonu çalan kadın, taksiye geri binerek olay yerinden uzaklaştı.

KAYNAK: DHA
Takside giderken apartmandan çıkan kadını soydu. Vicdansızlıkta son nokta

İstanbul Esenler'de Taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda binadan çıkan S.K.'nın telefonunu düşürdüğünü fark ederek aracı durdurdu. Telefonunun düştüğünden habersiz olan S.K. binadan uzaklaşırken, durdurduğu taksiden inen kadın telefonu çalarak aynı araçla sokaktan uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, düşürdüğü telefonunun çalındığını fark eden S.K. polise giderek şikayette bulundu.

Olay, 8 Ağustos Salı günü saat 16.45 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken, o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti. Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti. Telefonun çalındığını fark eden S.K. polise giderek şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen videoda, S.K'nın telefonu yere düşürdükten sonra yoluna devam ettiği, taksiden inen kadının da telefonu alıp taksiye geri bindiği görülüyor.

esenlerde-taksiyi-durdurup-yere-dusen-telefonu-caldi-3991-dhaphoto4.jpg

esenlerde-taksiyi-durdurup-yere-dusen-telefonu-caldi-1082-dhaphoto2.jpg

esenlerde-taksiyi-durdurup-yere-dusen-telefonu-caldi-8916-dhaphoto5.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu. Yeni tarife bu gece yürürlüğe giriyor
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar
Oynayarak hırsızlığa gittiler. 1 milyon liralık altın çaldılar
Güvenlik kamerasına el hareketi çeken hırsızlar yakayı ele verdi
Güvenlik kamerasına el hareketi çeken hırsızlar yakayı ele verdi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Son Haberler
Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinaları ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı Güncel
Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinaları ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü 1 yaralı
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı Güncel
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı
Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard Spor
Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard
Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu soruldu. İlginç yanıt Magazin
Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu soruldu. İlginç yanıt
Kraliyet otu Şifalı Bitkiler
Kraliyet otu
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor? Güncel
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor?