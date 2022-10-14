﻿Güvenlik politikaları ve KKTC...

Ülkemizin sosyal ve ekonomik potansiyelini harekete geçirecek politikalar ve projeler geliştirmek için yola çıkan "Ülke Politikaları Vakfı" boş durmuyor. Kuleli Askerî Lisesi'nden kardeşim Av. Doğan Subaşı Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğinden bu yana "İkinci Yüzyıl Forumları" adı altında oturumlar düzenliyorlar. Subaşı aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin grup Başkanvekili. Öte yandan avukatlık yapıyor. Bir koltukta 3-4 karpuz. Her babayiğidin kaldırabileceği yük değil. Vakfı, kuruluş amaçları, kurucuları ve faaliyetlerini daha önce yazmıştım. Salgın yüzünden 3 yıldır İstanbul'a hasrettim. 3-4 gün bana çok iyi geldi. Subaşı seyahat engelimin kalktığını görünce: "Dış Politika ve Güvenlik" forumuna davet etti. Çorbada tuzumuz olmalı düşüncesi ile kabul ettim.

15 Ekim 2022 Cumartesi günü(yarın) saat 10:00'da Grand Cevahir Oteli'nde açık konuşmalarının ardından üç ayrı oturum gerçekleşecek. İlki "Bölgesel ve Küresel Sorunlar Karşısında Türkiye- Prof. Dr. Serhat Güvenç, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çekecek. E. Büyükelçi Oğuz Demiral ise Karadeniz, Rusya-Ukrayna savaşına mercek tutacak. Gazetecilik mesleğinin yüz akı Nur Batur, uzmanı olduğu Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alacak. E. Büyükelçi Fatih Ceylan küresel ortak sorunları anlatacak. Bu oturumu Murat Yetkin yönetecek."

Saat 13:45'teki ikinci oturumda CHP Eskişehir Milletvekili ve gazeteci dostumuz Utku Çakırözer'in yöneteceği toplantıda Barçın Yinanç "Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin önündeki fırsatlar ve sorunları" anlatacak. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han; "Uluslararası güçler ve Türkiye ilişkileri" konusunda aydınlanmamıza katkı sağlayacak. Prof. Dr. Mithat Çelikpala "Yakın komşular ve Türkiye"yi gözler önüne serecek. Dış politikanın duayeni E. Büyükelçi Yalım Eralp: "İkinci Yüzyılda Türkiye'nin Uluslararası düzendeki yeri" ile bizleri yüzleştirecek.

İstanbul'a sadece boğazın güzelliklerini görmeye gidilmez. Kültür ve sanatın başkenti sayılır. Biz bu defa Dış Politika ve Güvenlik dersi almaya gideceğiz.

Saat 16:00-18:00 arasındaki son oturumu gazeteci arkadaşımız Zeynep Gürcanlı yönetecek. Türk Siyasi hayatının tecrübeli ismi Murat Karayalçın, "Dış politikada kurumsal yapı ve karar alma süreçleri" gibi hayati konudaki birikimlerini paylaşacak. Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, E. Büyükelçi Ünal Çeviköz ve Prof. Dr. Mustafa Aydın gibi "İkinci yüzyılın vizyon isimlerini" her zaman bir arada bulmak mümkün olmaz. Umarım Ankaralılar içinde bu kadro en kısa zamanda bir araya gelir...

KKTC'de neler oluyor?

KKTC'den yine iyi haberler gelmiyor. Halil Falyalı ismini ilk defa bu sütunda yazmıştık. Maşallah bizim mahallenin cümlesi "Kıbrıs uzmanı" kesildi. Yıllardır süren "Vatandaşlık" sorunu yeniden depreşti. Haritada yeri bilinmeyen ülkelerin insanları hukuksuzca vatandaş yapılıyor. İçişleri Bakanlığı bu konudaki kriterleri hiçe sayıyor. Bizdeki gibi 400 bin dolar şartı da yok. Şaibeli turizm şirketlerinde çalışan özellikle Rus uyruklu kadınlar vatandaş yapılıyor. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nde en düşük oy alan Genel Başkan adayı oluyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, cezaevlerini ziyaret ettiği için haksız eleştirilere uğruyor. Ortada "Af teklifi" bile yok iken İçişleri Bakanı yeni açılacak cezaevine keyfi nakiller yapıp, aftan dem vuruyor. Söz konusu İçişleri Bakanı hakkında çok iddia var. Fetö'nün okullarında okuduğu belirtiliyor. Türkiye'ye gelişlerinde Anıtkabir'e protokol gereği bile gitmediğine dikkat çekiliyor. Yine aynı bakanın devam etmekte olan bazı davalarda taraf gibi davranarak, suçun şahsiliği ilkesini çiğneyerek zanlıların eş ve çocuklarını gözaltına aldırdıklarına dair ada gazetelerinde yüzlerce haber var.

Önümüzdeki günlerde KKTC özlemimi gidermek için gittiğimde detayları okuyucularımızla paylaşacağım...