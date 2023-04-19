Güvenlikçi tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. K. ve R.N.Y. isimli iki kişi, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin tadilatta olan binasına uyuşturucu kullanmak için izinsiz girdi.

Tadilattaki hastanede bulunan güvenlik görevlisi M.B., binaya giren kişileri fark edince hırsız olduklarını sandı. Görevli, M.T. K. adlı kişiyi tabancayla vurarak, R.N.Y. adlı kişiyi ise darp ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan M.T.K., ve darp edilen R.N.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.