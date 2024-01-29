Güvercin Avrupalı yetkiliden faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy gelecekteki herhangi bir toplantıda faiz indirimine gidilebileceği meesajını vererek AMB’deki görüş ayrılıklarını netleştirdi.