Güvercin Avrupalı yetkiliden faiz indirim sinyali

Kaynak: Bloomberght
Güvercin Avrupalı yetkiliden faiz indirim sinyali
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy gelecekteki herhangi bir toplantıda faiz indirimine gidilebileceği meesajını vererek AMB’deki görüş ayrılıklarını netleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyesi Francois Villeroy’un hafta sonu yaptığı açıklamalar banka üyelerinin faiz konusunda görüş farklılığına düştüğünü söyledi.

Villeroy, La Tribune Dimanche’a verdiği röportajında “Önümüzdeki toplantılar her şeye açık olacak” diyerek, erken bir faiz indirimi yapılabileceği mesajını piyasalara verdi.

Villeroy, faiz indirimi için fazla beklemek dengeye gelen riskten kaçınmak gerektiğini söyledi.

Villeroy’un bu açıklaması ECB Başkanı Christine Lagarde’ın perşembe günü “faiz indirimlerini tartışmak için erken olduğu” yorumunun sonrası geldi.

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