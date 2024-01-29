Güvercin Avrupalı yetkiliden faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyesi Francois Villeroy’un hafta sonu yaptığı açıklamalar banka üyelerinin faiz konusunda görüş farklılığına düştüğünü söyledi.
Villeroy, La Tribune Dimanche’a verdiği röportajında “Önümüzdeki toplantılar her şeye açık olacak” diyerek, erken bir faiz indirimi yapılabileceği mesajını piyasalara verdi.
Villeroy, faiz indirimi için fazla beklemek dengeye gelen riskten kaçınmak gerektiğini söyledi.
Villeroy’un bu açıklaması ECB Başkanı Christine Lagarde’ın perşembe günü “faiz indirimlerini tartışmak için erken olduğu” yorumunun sonrası geldi.
İlgili Haberler