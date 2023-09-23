Güvey otu mideye iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Güvey otu; Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir.

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDİR?

Sindirim sistemi; ağızdan anüse kadar uzanan, besinlerin vücutta yapı taşlarına parçalanması ve kullanılmayan kısımlarının dışkıya dönüştürülerek atılması sürecindeki tüm işlevlerin yerine getirilmesinden sorumlu organların oluşturduğu topluluktur.

Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs sindirim sistemi organlarıdır ve bu organlara ilişkin hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları grubuna girer.

Sindirim sistemi hastalıkları, hastalığın türü ve şiddetine bağlı olarak değişebilmekle birlikte hastalarda büyük çaplı problemlere neden olabilir ve tedavi edilmedikleri durumlarda ciddi sorunlara yol açabilirler.

Sindirim sistemi hastalıkları, hastanelerin gastroenteroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer, tanı ve tedavi işlemleri bu kliniklerde gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır. Sindirim sistemine ilişkin herhangi bir organın bulunduğu kısımda ağrı, rahatsızlık hissi, dışkılama problemleri, bulantı ve kusma gibi şikayetler sindirim sistemi hastalıklarının yaygın belirtileri arasında yer alır ve bu gibi şikayetlerle hastanelere başvuran kişilerde gastroenterolojik hastalıklar, endoskopik incelemeler sonucunda kolaylıkla tespit edilebilir.

GEVEY OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Bitkiden Yararlanma Yöntemleri: Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür. Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki 150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.

Yağ: Hava geçirmeyen bir kaba 15-20 g kıyılmış bitki ve 50 ml zeytinyağı konur, 3-4 hafta güneşte dinlendirilir. Yağ damıtma yöntemiyle de elde edilir.

Banyo: 100 g kuru bitki 1 litre soğuk suda kaynama noktasına kadar ısıtılır, 10 dk demlenip süzülür. Banyo suyuna karıştırılır.