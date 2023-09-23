Güvey otu nezleye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nezeleye iyi gelen güvey otunun faydaları dikkat çekti.

NEZLE NEDİR?

Nezle olarak da adlandırılan soğuk algınlığı; en yaygın virüsü rinovirüs olan ve burun, boğaz, sinüs ve nefes borusunu etkilemekle birlikte kolayca bulaşabilen viral bir üst yolunum yolu enfeksiyonudur.

Yaygın bir enfeksiyon olarak görülen soğuk algınlığı çocuklarda daha fazla rastlanmakla birlikte yetişkinlerde de görülür.

NEZLE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun akıntısı veya tıkanma

-Tekrarlayan hapşırma

-Boğazda ağrı veya kaşıntı

-Hafif ateş

-Öksürük

-Göz sulanması

-Vücut kırgınlığı

-Ses kısıklığı

-Kas veya vücut ağrıları

-Titreme ve üşüme

-İştah kesilmesi

-Nefes almada güçlük

-Kulak ağrısı

GEVEY OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Bitkiden Yararlanma Yöntemleri: Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür. Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki 150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.

Yağ: Hava geçirmeyen bir kaba 15-20 g kıyılmış bitki ve 50 ml zeytinyağı konur, 3-4 hafta güneşte dinlendirilir. Yağ damıtma yöntemiyle de elde edilir.

Banyo: 100 g kuru bitki 1 litre soğuk suda kaynama noktasına kadar ısıtılır, 10 dk demlenip süzülür. Banyo suyuna karıştırılır.