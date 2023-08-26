Güzçiğdemi bitkisi idrar söktürüyor

İdrar söktürücü özelliği olmasıyla güzçiğdemi bitkisi dikkat çekti.

Güzçiğdemi bitkisi idrar söktürüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İdrar söktürücü özelliği olmasıyla güzçiğdemi bitkisi dikkat çekti.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ YİYECEKLER NELERDİR?

Sebzeler; yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri besin lifi ve minerallerle vücutta tutulan suyun atılmasına katkıda bulunurlar. Bu sebzeler sodyum etkisini düşüren, magnezyum ve potasyum mineralleri içerirler. Salatalık, enginar ve sarımsak böbrek fonksiyonlarını desteklemeye yarayan kükürt minerali içerir.

Kereviz, salatalık, kabak, enginar, kuşkonmaz, marul, domates, rezene, pancar, havuç, soğan, sarımsak, patlıcan da idrar söktürücü özelliği olan sebzelerdir. Ayrıca; lahana, turp, tere ve Brüksel lahanası da idrar söktürür, ancak; çok fazla gaz yapar o nedenle gaz sorunu olanların kullanması sıkıntı yaratabilir.

Meyveler; meyve toksin atmada ve sindirimde de çok faydalıdır. Antioksidan, besin lifi, vitamin ve mineral içeren meyveler idrar söktürmede etkili oluyor. Karpuz, şeftali, ananas, armut, incir, elma, limon, greyfurt, muz üzüm, kavun, çilek, mango, yaban mersini, kızılcık, ahududu, böğürtlen, siyah kuş üzümü, papaya idrar söktürücü özelliği olan meyvelerdir.

Ayrıca, maydanoz, zencefil çayı ve yeşil çay da idrar söktürme özelliği taşır.

Vücutta su tutulmasını önlemek için tuzlu gıdalardan kaçınmak gereklidir. Ayrıca fazla şeker tüketimi ve az protein alımı etki eder. Vücudun su tutması vitamin ve mineral kaybına yol açacağı için bu konuda dengeli beslenmeli ve dikkat edilmelidir.

GÜZÇİĞDEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

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