Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarını gören Kerem Bürsin kıskançlıktan çatladı

Editör: Osmancan EROK

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir gecede kameralar karşısında poz vermek için şekilden şekle giren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde tatilde. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yapanlardan biri de Kerem Bürsin oldu.

"BİZ ÇALIŞALIM SEN TENİNİN DEVAMLILIĞINI BOZ"

Bürsin gönderinin altına "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" notunu düştü. Hafsanur Sancaktutan da Kerem Bürsin'e, "Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim" şeklinde yanıt verdi.

İşte ünlü oyuncunun o pozları;