Kerem Bürsin'e sürpriz partner. Ekrana romantik komediyle dönecek

Oyuncu Kerem Bürsin geçen yılsonu Ay Yapım'la anlaşma yapmış ve şirketin yeni yapacağı projelerde oynama kararı almıştı.

Şu günlerde Türk Hava Yolları'nın reklam filmini çeken yakışıklı oyuncunun yeni dizi projesindeki partnerinin kim olacağı da merak konusuydu. Sonunda o isim belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Genç kuşağın yetenekli gözde oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın Kerem Bürsin'in yeni dizisinin başrol kadın yıldızı olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi. Kulislerde bir araya gelip deneme çekimi yapan iki oyuncunun çok iyi anlaştıkları, yan yana da çok yakıştıkları da konuşuluyor. Proje, bir romantik komedi dizisi...



