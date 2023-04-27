Güzelavrat otu zatürreye iyi geliyor

Zatürreye iyi gelen güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

Güzelavrat otu zatürreye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

Zatürreye iyi gelen güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

ZATÜRRE NEDİR?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yeti en 180 santimetre kadar boyunda, birkaç sene yaşayan nahoş kokulu bir bitkidir. Meyveleri kiraz gibi yuvarlak ve siyah renktedir. İçeriğinde Atropin vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Ele alınacak tarifi ile beraber güzel avrat otu bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Bir kaşık avrat otunu su içerisinde kaynatın. Bir bardak su içerisinde kaynattıktan sonra, 15 dakika kısık ateşte tutun. Daha sonra suyunu süzmek suretiyle günde 3 defa almak üzere birer bardak tüketmek mümkün.

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