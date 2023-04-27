Güzelavrat otu ülsere iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

Güzelavrat otu ülser ve gastritin neden olduğu sorunları ortadan kaldırır.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının(duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesidir.

Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Ele alınacak tarifi ile beraber güzel avrat otu bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Bir kaşık avrat otunu su içerisinde kaynatın. Bir bardak su içerisinde kaynattıktan sonra, 15 dakika kısık ateşte tutun. Daha sonra suyunu süzmek suretiyle günde 3 defa almak üzere birer bardak tüketmek mümkün.

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yeti en 180 santimetre kadar boyunda, birkaç sene yaşayan nahoş kokulu bir bitkidir. Meyveleri kiraz gibi yuvarlak ve siyah renktedir. İçeriğinde Atropin vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.