Haaland'ın menajerinden flaş açıklamalar. Premier Lig'e övgü yağdırdı

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, bu yıl da fırtına gibi esiyor.

Premier Lig'de 27 gole ulaşan Norveçli dev forveti City, elinde tutmak istiyor.



"HERKES BURADA OLMAK İSTİYOR"

Raniola'nın ölümünden sonra genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Rafaela Pimento, Premier Lig'in kalitesi ve Erling Haaland hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Pimento "Erling Haaland, ailesinin geçmişi olduğu için Premier Ligi seçti. City forması giyen bir çocukken çekilmiş resimlerini gördünüz.

Bu yüzden babasının yaşadıklarını yaşamak istemesi çok doğal.

Pep Guardiola ile de oynamak istiyordu.

Pep de onunla oynamak istiyordu. Bir bakımdan da ligin kalitesi için seçti diyebiliriz.

Çünkü buraya oyuncular Arsenal, Liverpool ya da Chelsea diye bakmıyorlar. Premier Lig olduğu için bakıyorlar.

Şimdilerde bir oyuncuya hedefini sorsak 'Premier Lig' diyecek.

Burası bir menajer için olması gereken yer ayrıca.

Çünkü oyuncuların olmak istediği yer burası. Harika bir lig. Rekabetçi. Her oyun bir meydan okumadır.

Herkes onu izlemek istiyor. Burada olmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.



"BİR DE REAL MADRİD VAR"

Premier Lig'in dışında bir de Real Madrid faktörünün olduğunu belirten Rafaela Pimento "Ama Premier Lig var. Bir de Real Madrid var. Real Madrid'in, onu oyuncular için büyüleyici yapan bir şeyi var. Madrid bu büyüyü devam ettiriyor. Ligde çok hedeflerinin olmamasına rağmen Şampiyonlar Ligi var."



"KADIN OLDUĞU İÇİN MORALİNİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kadın menajerliğinin zorluklarının da olduğunu belirten Pimento "Futbolda birçok erkek, bir şeyleri nasıl yapacağını bilen tek kişinin kendileri olduğunu düşünür ve cinsiyetinizi kendinizi güvensiz hissettirmek için bir yol olarak kullandığınıza inanır.

Kadın olduğun için moralini bozmaya çalışıyorlar.

Kulüp yöneticileri, antrenörler, diğer menajerler, oyuncuların arkadaşları tarafından hakarete uğradım ve isimlerle çağrıldım, hiçbir şey bilmediğimi söylediler.

Her zaman 'O bir kadın. Ne biliyor ki?' diyen biri vardır. Ama ben hala buradayım" dedi.

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