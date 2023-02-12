Lionel Messi: Kalbim Türkiye ile birlikte. Haaland da yardıma koştu

PSG'nin Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Messi, paylaşımında; ''Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte'' ifadelerini kullandı.

Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.

HAALAND DA KAMPANYAYA DESTEK VERMİŞTİ

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland da kampanyaya destekte bulunmuştu.