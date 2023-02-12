12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi: Kalbim Türkiye ile birlikte. Haaland da yardıma koştu

Lionel Messi: Kalbim Türkiye ile birlikte. Haaland da yardıma koştu

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından Türkiye'deki deprem hakkında paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 19:27
Takip Et

Haaland da yardıma koştu. PSG'nin Arjantinli yıldızı Messi'den Türkiye paylaşımı

Lionel Messi: Kalbim Türkiye ile birlikte. Haaland da yardıma koştu
+
Aa
-

PSG'nin Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Messi, paylaşımında; ''Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte'' ifadelerini kullandı.

Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.

HAALAND DA KAMPANYAYA DESTEK VERMİŞTİ

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland da kampanyaya destekte bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
1
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
2
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
5
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
6
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
7
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.