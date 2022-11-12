12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hac kuralarında büyük hile. Bir buraya hile karıştırılmamıştı

Hac kuralarında büyük hile. Bir buraya hile karıştırılmamıştı

İstanbul merkezli 3 ilde, kurayla belirlenen hacı listelerine, sahte kişileri ekleyen daha sonra, adı kurada çıkıp gitmekten vazgeçen hacıların kontenjanını çalanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:02
Takip Et

Hac kuralarında büyük hile

Hac kuralarında büyük hile. Bir buraya hile karıştırılmamıştı
+
Aa
-

Hac hizmeti veren bazı firma yetkilileri hakkında, sahte hacı kaydı oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "nitelikli dolandırıcılık’, ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu ve Rekabet Kanunu'na muhalefet’ suçları ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma yürütüldü.

SAHTE KAYIT

Bu kapsamda, hac hizmeti sunan bazı firmaların, haksız kontenjan elde edebilmek için kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları, sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları ve sahte kayıtların Diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı belirlendi. 

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli 14 firma yetkilisinden 11'i hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine güvenlik güçleri, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu firmaların, Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurarak yedek listelerindeki hacı adaylarının kendi firmalarına aktarmalarını talep ettikleri öğrenildi.

Öte yandan iddiaya göre; hac organizasyonu yapan firmalar, hac kontenjanı elde etmek için akla az gelir bir yol kullanıyordu. Birçok kişiye ait kimlik bilgisini ele geçiren şüpheliler, oluşturdukları belgelerle kutsal topraklara gitmek için başvuru yapıyordu. Bu isimlerden biri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca çekilen kurada çıkınca planın ikinci kısmı devreye sokuluyordu.

Bu sahte başvurulardaki kişiler için sahte feragatname düzenleniyordu. Bu sayede acente yeni kontenjanlar ekliyordu. Bu kontenjanlar yedek listedeki müşteriler için daha yüksek seyahat bedelleri karşılığında veriliyordu.

GİTMEKTEN VAZGEÇEN HACILARIN KONTENJANI ÇALINIYORDU

Şüphelilerin bir diğer yönteminde ise bağımsız olarak kaydolan ve adı kurada çıkıp gitmekten vazgeçen hacılara ait bilgileri müftülük çalışanlarından öğreniyordu. Okuma yazması olmayan şahıslar adına ıslak imzalı ve el yazılı sahte dilekçeler üreten şebeke bu yolla da kontenjan elde ediyordu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
4
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
5
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
6
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu
﻿Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu
﻿Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu
﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.