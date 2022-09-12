Zincir marketteki tarih oyunu ifşa oldu. Vatandaş Mehmet ortaya çıkardı

Türkiye genelinde hizmet veren zincir marketin bir şubesinde, skandal bir gerçek sosyal medya sayesinde ortaya çıktı.

‘Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu’ kullanıcı adıyla Twitter hesabından paylaşılan videoda, market raflarında yer alan sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiği ortaya çıktı.

Vidoyu kayda alan kişi şu ifadeleri kullandı:

Tarih 5’inci ayın 26’sı. Son kullanma tarihi geçmiş. Bugün ayın 27’si. Bazılarının tarihi geçmemiş. Ama tarihi geçmişler var ve tarih silinilmeye çalışılmış.

Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin, tarihleri geçmişlerin altında olduğu dikkat çekti.

Raftaki sütlerin ise yüksek oranlı bir indirimle satıldığı görüldü.