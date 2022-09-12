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  • Zincir marketteki tarih oyunu ifşa oldu. Vatandaş Mehmet ortaya çıkardı

Zincir marketteki tarih oyunu ifşa oldu. Vatandaş Mehmet ortaya çıkardı

Sosyal medyada bir vatandaş yayınladığı bir videoda, Türkiye genelinde mağazaları bulunan dev market zincirinde "son kullanma tarihi" geçmiş olan sütlerin farklı bir hileyle satıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:09
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Zincir marketteki son kullanma tarihi oyunu ifşa oldu

Zincir marketteki tarih oyunu ifşa oldu. Vatandaş Mehmet ortaya çıkardı
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Türkiye genelinde hizmet veren zincir marketin bir şubesinde, skandal bir gerçek sosyal medya sayesinde ortaya çıktı.

Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu’ kullanıcı adıyla Twitter hesabından paylaşılan videoda, market raflarında yer alan sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiği ortaya çıktı.

Vidoyu kayda alan kişi şu ifadeleri kullandı:

Tarih 5’inci ayın 26’sı. Son kullanma tarihi geçmiş. Bugün ayın 27’si. Bazılarının tarihi geçmemiş. Ama tarihi geçmişler var ve tarih silinilmeye çalışılmış.

Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin, tarihleri geçmişlerin altında olduğu dikkat çekti.

Raftaki sütlerin ise yüksek oranlı bir indirimle satıldığı görüldü.

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Devletin çocuğu
12.09.2022 14:44
Baskı digital gömme değil bu bir çok ürün için geçerli.. Silinip yeni tarih atılıp piyasaya sürmek mümkün.. Denemesi 1 kolonya  
 
TEOMAN
12.09.2022 14:32
Normal, böyle kontrolsuz ve sadece koltuk koruma için herşeyin yapıldığı bir ülkede bu pek garip değil. Şu unutulmamalı BİZ ARTIK İNSANIN HİÇBİR ÖNEMİ OLMAYAN BİR ORTADOĞU ÜLKESİYİZ  
 
Insan
12.09.2022 14:24
Milyonluk tazmita mahkum edilsin  
 
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