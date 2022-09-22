İkinci el otomobilde bunu yapanlar yandı. Büyük cezalar geliyor

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı otomobil satıcıları 'devir' hilesine başvuruyor.

50 BİN İLAN BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.

300 BİN TL CEZA GÜNDEMDE

Şu anda Kabahatler Kanunu'na göre 8 bin lira olan cezanın caydırıcı olması için çalışma başlatıldı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilmesi gündemde.

Meclis'te AKP grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Bu önemli düzenlemenin torba kanuna eklenmesi bekleniyor. Torba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.

Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmişti. Komite için de bir yasal altyapı oluşturulacak. Torba kanun teklifi için Meclis'te toplantılar devam edecek. Meclis'in açıldığı hafta Meclis Başkanlığına kanun teklifinin sunulması bekleniyor.