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Diyanet'ten skandal hata. Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini karıştırdılar

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 için hazırlanan takvimlerde Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini 30 Ekim olarak yazdı. Durum fark edilince tüm takvimler çöpe gitti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 21:20
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Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini karıştırdılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan skandal hata

Diyanet'ten skandal hata. Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini karıştırdılar
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Diyanet, 2023 için bastırdığı takvimlerde Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini 30 Ekim olarak yazdı. Diyanet hatayı farkedince takvimler çöpe gitti.

Halktv'den Eda Narin'in haberine göre, sık sık bütçe tartışmalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de Cumhuriyet Bayramı'nı karıştırdı. Her yıl için takvim hazırlayan Diyanet, 2023 takvimini de şimdiden hazırladı. Fakat takvimler basıldıktan sonra çıkan hata tüm takvimleri çöpe gönderdi.

Diyanet 29 Ekim'i karıştırdı
Tarihi 29 Ekim olan Cumhuriyet Bayramı, Diyanet'in bölge bölge bastırdığı 2023 takviminde 30 Ekim'e yazıldı. Karadeniz bölgesinde dağıtılmak üzere hazırlanan takvimdeki hatayı farkeden Diyanet, tüm takvimleri geri çekti.

İşte Diyanet'in hatalı takvimi:

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1000 ali
30.11.2022 22:08
Diyanet işleri başkanı görevden alınsın. Yada akepe sözcüsü desteklediğini açıklasın  
 
Ali yazar
30.11.2022 22:06
Ali erbaş, hangi inancın temsilcisi  
 
okur
30.11.2022 21:42
niye şaşırdınızki,adamlar cumhuriyeti yok sayıyorlar.Ama CUMHURİYET' in sayesinde o koltuklarda,oturyor,lüx arabalara biniyorlar.Valla sayelerinde cuma namazlarına bile gitmiyorum  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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