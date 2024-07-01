Hacı Yakışıklı Suriyeliye tepki gösteren halkı hedef aldı. 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacı Yakışıklı Suriyeliye tepki gösteren halkı hedef aldı. 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Kayseri'de 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Suriyeliye tepki gösteren halk ayağa kalkmıştı. Hacı Yakışıklı Suriyeli tepki gösterenleri hedef alarak bunun operasyon olduğunu savundu.

Kayseri’de Suriyeli sığınmacı 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü.

Suriyeliler ait ev ve işyerleri yakıldı, taşlandı. Olayların büyümesi üzerine polis vatandaşlara müdahale etti.

AKP’li Hacı Yakışıklı Suriyeliye tepki gösteren halkı hedefe aldı. Yakışıklı bunun bir operasyon ve tezgah olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Yakışıklı önce şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk istismarı var" diye ortalığı yakıp yıkanlar evinde bekleyen ve suçu olmayan ne kadar Suriyeli kadın ve çocuk varsa korkuttu, dükkanlarını yaktı, taciz etti!

Güzel şehir Kayseri'de büyük bir operasyona/tezgaha imza attılar. Bu tezgah çökertilmeli!

Daha sonra yine X hesabından paylaşım yapan Yakışıklı “Küçücük çocukları korku içinde ağlatan operasyon çocukları! Suriyeli tacizci bahanesiyle gece yarısı Suriyeli kadınları korku içinde bırakan vandallar! Amacınız çok açık! Sorun çözülmesin, daha çok büyüsün istiyorsunuz! Buradan nemalanıyorsunuz. Bu vandallar hesap vermeli!” dedi.

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NE OLDU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriyeli şahsın 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası büyük bir infiale yol açtı.

Olayın duyulmasıyla mahalle sakinleri sokaklara dökülerek araçları devirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi.

Ayrıca öflkeli vatandaş Suriyeli vatandaşların evlerine de saldırdı. Olaylar sırasında yaralanan 10 polis memuru ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

“VALİLİK SURİYELİLERİ KORUYUN TALİMATI VERDİ”

Özdağ, Valiliğin polislere Suriyelileri koruyun talimatı verdiğini, diğer Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direndiğini iddia etti.

Özdağ, “Polis güçlerine yardımcı olarak evlerinize dönün. Tepkinizi gösterdiniz. Olayların büyümesi Türkiye’nin düşmanlarının işine yarayacaktır” ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği, çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili olarak kentte yaşananları açıkladı. Valilik, cinsel istismar iddiası bulunan Suriye uyruklu şahsın gözaltına alındığını ve söz konusu çocuğun koruma altına alındığını duyurdu.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bölgeye gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, konuya ilişkin "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı.

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