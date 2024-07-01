Erdoğan: Kayseri’de çıkan olayların nedeni muhalefetin zehirli söylemleri

Kayseri’de bir Suriyelinin 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkması sonrası ortalık karıştı.

Çevrede oturan vatandaşlar polisin gözaltına aldığı tecavüzcünün evinin etrafında toplandı. Çıkan olaylara polis ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kayseri’de çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, dün çıkan olayların nedeninin muhalefetin zehirli sözleri olduğunu söyledi.

AKP’nin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez. siyasi kazanım uğruna nefret söylemine tevessül etmek acizliktir. Ayrımcılık, ötekileştirme, düşmanlaştırma AK Parti siyasetinde yer bulmayacaktır. Biz iktidarı ve muhalefeti ile Türkiye'ye hizmet etme arzusundayız."