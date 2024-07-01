Kayseri'de tehlikeli tırmanış. Suriyeli'nin küçük kıza tecavüzü sonrası Emniyet Müdürü halka söz verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de tehlikeli tırmanış. Suriyeli'nin küçük kıza tecavüzü sonrası Emniyet Müdürü halka söz verdi

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsın 6 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokağa dökülen halkı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum” diyerek sakinleştirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası Kayseri halkını ayağa kaldırdı. Olayı duyan mahalleli, sokağa dökülerek araçları ters çevirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahıs, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık, şahsı almak isterken, bölgeye gönderilen Özel Harekat polisleri tarafından engellendi.

Emniyet güçleri, şüpheliyi bölgeden uzaklaştırırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti.

"BİR HAFTA SONRA TEKRAR BU MAHALLEYE GELECEĞİM"

Bölgeye gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Kayseri'de yaşanan skandal olay sonrası gelen görüntüler:

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsın 6 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokağa dökülen halkı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum” diyerek sakinleştirdi.

aw237273-01.jpg

aw237285-01.jpg

aw237270-03.jpg

aw237270-02.jpg

aw237288-01.jpg

aw237285-04.jpg

İlgili Haberler
Müsavat Dervişoğlu: Gereğini yapın
Suriyeli istismarcı Kayseri'yi ayağa kaldırdı. Ümit Özdağ: Polislere Suriyelileri koruyun talimatı verildi
Suriyeli'den 6 yaşında kıza cinsel istismar. Kayseri'de halk ayağa kalktı
Son Haberler
Altın sahipleri şokta. Rekor yükseliş olacak Ekonomi
Altın sahipleri şokta. Rekor yükseliş olacak
Çölyak hastalarına müjde dedirtecek bitkiler Şifalı Bitkiler
Çölyak hastalarına müjde dedirtecek bitkiler
Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı Dünya
Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı
Kim Milyoner Olmak İster'de Bihter'in anlamı soruldu. 200 bin TL'lik soruydu Gündem
Kim Milyoner Olmak İster'de Bihter'in anlamı soruldu. 200 bin TL'lik soruydu
Havuzdan enfeksiyon kapma riskine karşı uyarılar Sağlık
Havuzdan enfeksiyon kapma riskine karşı uyarılar
Doların yeni hamlesi ne? Ekonomi
Doların yeni hamlesi ne?