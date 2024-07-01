Kayseri'de tehlikeli tırmanış. Suriyeli'nin küçük kıza tecavüzü sonrası Emniyet Müdürü halka söz verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası Kayseri halkını ayağa kaldırdı. Olayı duyan mahalleli, sokağa dökülerek araçları ters çevirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahıs, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık, şahsı almak isterken, bölgeye gönderilen Özel Harekat polisleri tarafından engellendi.

Emniyet güçleri, şüpheliyi bölgeden uzaklaştırırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti.

"BİR HAFTA SONRA TEKRAR BU MAHALLEYE GELECEĞİM"

Bölgeye gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Kayseri'de yaşanan skandal olay sonrası gelen görüntüler: