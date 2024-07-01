Suriyeli istismarcı Kayseri'yi ayağa kaldırdı. Ümit Özdağ: Polislere Suriyelileri koruyun talimatı verildi

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Deliye dönen vatandaşlar şahsı almak için olay çıkardı. Olayların büyümesi üzerin polis vatandaşlara müdahale etti.

Yaşanan olay sonrası çevre il ve ilçelerden vatandaşlar da Suriyeli sapığın bulunduğu mahalleye akın etti. Suriyeli sapığa ait olduğu iddia edilen bir motosiklet paramparça edildi. Öte yandan Suriyelilerin evleri be iş yerleri ateşe verildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

“VALİLİK SURİYELİLERİ KORUYUN TALİMATI VERDİ”

Özdağ, Valiliğin polislere Suriyelileri koruyun talimatı verdiğini, diğer Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direndiğini iddia etti. Açıklamasının sonunda vatandaşlara seslenen Özdağ, “Polis güçlerine yardımcı olarak evlerinize dönün. Tepkinizi gösterdiniz. Olayların büyümesi Türkiye’nin düşmanlarının işine yarayacaktır” ifadelerini kullandı.

Özdağ, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“KAYSERİ’de Eskişehir Bağları* mahallesinde -Suriyeli bir sığınmacı, 5 yaşındaki başka bir Suriyeli kız çocuğuna tecavüz eder.

-Tecavüzcüyü almak isteyen Polise karşı, tecavüzcünün yakınları zorluk çıkarır ve olaylar büyür. -Mahallede yaşayan Türkler olayı duyunca polise direnen Suriyelilere tepki gösterir. Diğer mahallelerden gelen Türkler de sokağa çıkar ve Suriyelilere tepki gösterirler.

“SURİYELİLER TECAVÜZCÜYÜ POLİSE VERMEYİP DİRENDİ”

-Olaylar bir anda büyür. Polis sayısı yetersiz kalır. Valilik talimatıyla istirahatli tüm polisler acil göreve çağırılır -Valilik Polislere suriyelileri koruyun talimatı verilir. Suriyeli nüfusun yoğun olduğu *Danişmend Gazi* Mahallesinde de Kayseri halkı sokağa çıkarak gösterilere başlar.

O mahalleye de Polis sevk edilir. Olayların bu noktaya gelmesinin nedeni hiç şüphesiz şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesidir.

Sevgili Kayserililer, polis güçlerine yardımcı olarak evlerinize dönün. Tepkinizi gösterdiniz. Olayların büyümesi Türkiye’nin düşmanlarının işine yarayacaktır.”

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği ise çocuğa cinsel istismar olayı sonrası kentte yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Valilik hakkında cinsel istismar iddiası olan Suriye uyruklu kişinin gözaltına alındığını, Suriye uyruklu küçük çocuğun ise koruma altına alındığını duyurdu.

10 POLİS YARALANDI

Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar, Suriyelilere ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis yaralandı. Yaralanan polisler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"DEVLET GEREĞİNİ SONUNA KADAR YAPACAK"

Yaşanan olaylar sonrası bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yaptı. Burada konuşan Vali Çiçek; "Ben sizin öfkenizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Ama şu an dağılalım. Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak" ifadelerini kullandı.