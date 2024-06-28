Hacı Yakışıklı'nın beyinlere zarar önerisine Özdağ Biz salağa salak deriz. Sana Cin Ali Okulda kitabını alacağım diye cevap verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacı Yakışıklı'nın beyinlere zarar önerisine Özdağ Biz salağa salak deriz. Sana Cin Ali Okulda kitabını alacağım diye cevap verdi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisini hedef alan Hacı Yakışıklı’ya, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı’ya sert eleştirilerde bulundu.

Özdağ, tv100'de yayımlanan bugünkü köşe yazısında, “Bazen kendilerinin çözüm sunduğunu zannedenler esas sorunun kendisidir. Ümit Özdağ’ı Suriye’ye gönderirsek sığınmacı sorununun yüzde 90’ı hallolur” diyerek kendisini eleştiren Yakışıklı’ya sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özdağ paylaşımında “Biz salağa salak deriz. Allah akıl dağıtırken sen nerede idin Hacı. Sakız çiğnerken yürümeyi başarırsan sana okuma yazma öğrenmen için Cin Ali Okulda kitabını alacağım” ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ ÖZDAĞ'I HEDEF ALIYOR

AKP’li Hacı Yakışıklı yaptığı açıklamalarda sık sık Ümit Özdağ’ı hedef alıyor. Neredeyse her konuşmasında Özdağ’ı ırkçılıkla suçlayan Yakışıklı, daha önce “Türkiye'nin Ümit Özdağ sorunu” başlıklı bir yazı da kaleme almıştı.

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

Hacı Yakışıklı, 1981 yılında Kayseri'de doğdu.

İlkokul eğitimini İzmir, Mersin ve Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü bitirdi. 2003 yılından bu yana Yeni Akit Gazetesi'nde farklı birimlerde çalıştı.

Yakışıklı, şimdilerde TV100’de köşe yazarlığı yapıyor. Yakışıklı ayrıca evli ve 4 çocuk babasıdır.

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