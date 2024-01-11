Hacze gelen kadın avukatın bacaklarını kırdı. Pusu kurup toplu taşımadan indirdi

Kaynak: İHA
Hacze gelen kadın avukatın bacaklarını kırdı. Pusu kurup toplu taşımadan indirdi
Şanlıurfa’da haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt boröçlu tarafından pusu kurularak bacağı kırıldı. İstanbul Barosu olayı kınadı.

Korkunç olay Şanlıurfa Suruç’ta yaşandı. İddiaya göre, haciz işlemleri gerçekleştiren İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T, kent merkezine geldi.

Genç avukat, kendisini takip eden borçlu iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı. Avukatı kolundna sürükleyip toplu taşımadan indiren şahıs şiddet uygulamaya başladı.

Teksöğüt acılar içinde çığlıklar attı. Çevredekiler ise hemen olaya müdahale etti. Ancak darp sırasında Büşra Teksöğüt'ün bacakları kırıldı.

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Avukat tedavi altına alınırken polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Zanlı A.E. çıkarıldığı mahkemeyle tutuklandı.

Öte yandan olayı anlatan Teksöğüt kendisine pusu kurulduğunu söyledi. Teksöğüt, zanlının minibüsün arkasına saklandığını aktardı.

Zanlının sürekli kendisini kaldırıma çarptığını anlatan avukat dizlerinin adeta parçalandığını söyledi.

İSTANBUL BAROSU AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Barosu konuyla ilgili açıklama yaparak olayı kınadı. İşte İstanbul Barosu'nun açıklaması:

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