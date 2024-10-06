Hadise: Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli

Ünlü Şarkıcı Hadise, konserde kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ülke gündemine oturdu. Kan donduran cinayete tepkiler sürerken kadın cinayetlerindeki artışa da dikkat çekildi.

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Şarkıcı Hadise konser sırasında yaşanan acı olaya da gönderme yaparak ‘Kadınların sokakta rahat yürüyemediğini’ söyledi. Hadise de dün İstanbul’daki konserinde şu sözlerle isyan etti:

“Biz ne yaşıyoruz? Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Dün akşam bir kız arkadaşımla arkadaşımızın evinde çok güzel bir akşam geçirdik.

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Sonra çıktık arabaya doğru yürüdük ve biz korktuk. Arabaya yürümek bile bizi korkutuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli.

Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız? Biz korkarak mı yürüyeceğiz sokaklarda? Umarım devlet bizi duyuyordur. Çünkü bunu biz yapamayız. Devlet bize sahip çıkmalı.”