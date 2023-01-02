Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Hadise yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta muhteşem bir konser verdi.
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Seçtiği göğüs dekolteli elbisesiyle bir bakana bir daha baktıran ünlü şarkıcı deyim yerindeyse geceye damga vurdu.
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Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topluyor.
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Yılbaşı gecesinde 2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.
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Fotoğraflarına binlerce beğeni alan Hadise, yılbaşı gecesi sahneye çıkan isimlerle de kıyaslandı.
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Gülşen, Hülya Avşar, İrem Derici, Simge, Defne Samyeli gibi isimlerin de sahne aldığı yılbaşı gecesinde Hadise'nin kıyafeti en çok beğenilen oldu.
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Ünlü şarkıcı ateşli pozlarıyla da 'Şimdi Mehmet Dinçerler düşünsün' yorumları aldı.