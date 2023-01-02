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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Hadise, 2023'e bomba gibi girdi. Ünlü şarkıcı Kıbrıs konserinde giydiği kıyafetle ve takılarıyla sevenlerinden tam not aldı.

Galeri Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 08:54
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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Hadise yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta muhteşem bir konser verdi.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Seçtiği göğüs dekolteli elbisesiyle bir bakana bir daha baktıran ünlü şarkıcı deyim yerindeyse geceye damga vurdu.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topluyor.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Yılbaşı gecesinde 2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Fotoğraflarına binlerce beğeni alan Hadise, yılbaşı gecesi sahneye çıkan isimlerle de kıyaslandı.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Gülşen, Hülya Avşar, İrem Derici, Simge, Defne Samyeli gibi isimlerin de sahne aldığı yılbaşı gecesinde Hadise'nin kıyafeti en çok beğenilen oldu.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

Ünlü şarkıcı ateşli pozlarıyla da 'Şimdi Mehmet Dinçerler düşünsün' yorumları aldı.

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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Hadise yılbaşında fırtına gibi esti

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