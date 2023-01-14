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  • Hadise'nin 15 saniyelik dansı sosyal medyada olay oldu

Hadise'nin 15 saniyelik dansı sosyal medyada olay oldu

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, şimdi ise siyah elbisesiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Hadise’nin paylaşımı kısa sürede binlerce izlenim aldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:33
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Sosyal medya hesabından dans videosu yayınlayan Hadise yine gündem oldu

Hadise'nin 15 saniyelik dansı sosyal medyada olay oldu
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 5 dakikada bitiren ünlü şarkıcı Hadise, gündemden düşmüyor.

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise'den yeni video geldi.

Bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Hadise, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

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Sade vatandaş
14.01.2023 10:49
Vardır bir sıkıntısı  
 
Seher
14.01.2023 10:43
Türk atasözü "sarımsağı gelin etmişler 40 gün kokusu çıkmamış " ama sonra illaki salmış kendini 🤣  
 
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