Hadise'nin 15 saniyelik dansı sosyal medyada olay oldu

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 5 dakikada bitiren ünlü şarkıcı Hadise, gündemden düşmüyor.

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise'den yeni video geldi.

Bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Hadise, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.