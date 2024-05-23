Hadise sahnede kendinden geçti

Diyarbakır'daki performansında cesur dansları ve dikkat çekici kıyafetleriyle tanınan Hadise, halay çekerek izleyenlere sürpriz yaptı.

Kırmızı kıyafetiyle sahneye çıkan popüler şarkıcı, 'Lorke' şarkısı eşliğinde eğlenceli dakikalar sundu.

Sahnede coşkuyla dans eden Hadise'nin performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hadise'nin enerjik dans ettiği anlar, izleyiciler tarafından Selen Görgüzel ile karşılaştırıldı.

Hadise'nin bu anları için "Selen gibi coşmuş", "Vay be, Selen'i andırıyor" gibi yorumlar yapıldı.