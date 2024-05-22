Sevgilisini teknede başka bir kadınla aldatan adam sosyal medyayı salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sevgilisini teknede başka bir kadınla aldatan adam sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan ve bir tekne üzerinde yaşanan ihanet anları, kullanıcıların dikkatini çekti.

Bir adamın, teknenin güvertesinde bir kadına sarıldığı görüntülerle başlayan video, başka bir kadının tekneye gelmesiyle devam etti.

Sevgilisini gören adam, yanındaki kadını hızla suya iterek tekneden attı. Bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin sahnelendiğini iddia ederek tepki gösterirken, diğerleri durumu mizahi bir dille ele aldı.

Bir kullanıcı, "İyi yaptı" yorumuyla adamın eylemini onaylarken, başka bir kullanıcı ise, "Babaanneme kurgu değil diye izlettiğim video" diyerek olaya esprili bir yaklaşım sergiledi.

İhanetin ve aldatmanın sosyal medyada nasıl bir etki yarattığına dair bu video, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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