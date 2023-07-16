Hadise yaptığı paylaşımla yine olay oldu. Göğüs dekoltesine zoom yapınca sosyal medya yıkıldı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medyadan yaptığı her paylaşım olay oluyor. Son olarak konserinden bir kare paylaşan ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesine zoom yaptı. Kareye çok sayıda beğeni ve yorum yağarken, kullanıcıların bazıları Hadise'yi eleştirdi.

Hadise yaptığı paylaşımla yine olay oldu. Göğüs dekoltesine zoom yapınca sosyal medya yıkıldı

Dikkat çeken tarzıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında olan ünlü şarkıcı Hadise'nin son paylaştığı kare sosyal medyada olay oldu. Konserinden bir kare paylaşan Hadise, göğüs dekoltesi'ne zoom yaptı. Kare çok sayıda eleştiri aldı.

ekran-goruntusu-2023-07-16-145911.png

Verdiği konserlerle adından söz ettiren Hadise, konserinde bu sefer siyah bir kostüm tercih etti.

4-nkbj.webp

Hadise'nin göğüs dekoltesi de oldukça iddialıydı. Konser sonrasında pozlarını paylaşan Hadise göğüs dekoltesine zoom yapınca hayranlarından tepki gördü.

6-ez3t.webp

Hadise'nin pozlarını görenler "Her şeyi anlarım da ikinci fotoğraf?, "2. fotoğraf ne mana?" yorumlarında bulundu.

İlgili Haberler
Kim Kardashian'ı görenler Hadise sandı. Ortalık karıştı
Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti
Hadise'nin araba pozu olay oldu. Yorum yağdı
Hadise aşırı sıcaktan soğuk fayansa oturup paylaştı
Öne Çıkanlar
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Sahte diplomalı Suriyeliler
Sahte diplomalı Suriyeliler
Son Haberler
Polisin şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı Güncel
Polisin şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord Ekonomi
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Limonata nasıl yapılır? Limonata tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Limonata nasıl yapılır? Limonata tarifinin malzemeleri neler?
Putin: Ukrayna misket bombası kullanırsa karşılık veririz Dünya
Putin: Ukrayna misket bombası kullanırsa karşılık veririz
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu Güncel
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kaçakçılık suçundan 7 ay 15 gün hapis Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kaçakçılık suçundan 7 ay 15 gün hapis
Diyanet’ten talimat: Turistik bölgelere mobil mescit kurulacak, ‘İslam’ı tanıtıcı’ broşürler dağıtılacak Güncel
Diyanet’ten talimat: Turistik bölgelere mobil mescit kurulacak, ‘İslam’ı tanıtıcı’ broşürler dağıtılacak