Hadise yaptığı paylaşımla yine olay oldu. Göğüs dekoltesine zoom yapınca sosyal medya yıkıldı

Dikkat çeken tarzıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında olan ünlü şarkıcı Hadise'nin son paylaştığı kare sosyal medyada olay oldu. Konserinden bir kare paylaşan Hadise, göğüs dekoltesi'ne zoom yaptı. Kare çok sayıda eleştiri aldı.

Verdiği konserlerle adından söz ettiren Hadise, konserinde bu sefer siyah bir kostüm tercih etti.

Hadise'nin göğüs dekoltesi de oldukça iddialıydı. Konser sonrasında pozlarını paylaşan Hadise göğüs dekoltesine zoom yapınca hayranlarından tepki gördü.

Hadise'nin pozlarını görenler "Her şeyi anlarım da ikinci fotoğraf?, "2. fotoğraf ne mana?" yorumlarında bulundu.