Hadise aşırı sıcaktan soğuk fayansa oturup paylaştı

Hadise, sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Güzel isim son olarak tatilde güneşten kızarmış tenini paylaşarak dikkat çekmişti. Hadise şimdi de fayansa oturup bikinisiyle poz verdi.

Hadise aşırı sıcaktan soğuk fayansa oturup paylaştı

Hadise, gerek sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle gündem olmaya devam ediyor.

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Sosyal medya hesabında 14.4 milyon takipçisi olan başarılı şarkıcı Hadise tatilde kızarmış cildini ve dövmelerini paylaşarak dillere düşmüştü.

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O Ses Rap jürisi son olarak bikinisini giyip buz gibi fayansa çöktü. Ayna karşısında poz veren Hadise yine hayranlarının yüreğini hoplattı.

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Hadise farklı farklı bikinisiyle ayna önünde verdiği pozları arka arkaya paylaşarak yine gündem olmayı başardı.

Hadise'ye "Aman yerden soğuk alma", "Hadise dur artık", "Anladık yaz tatilindesin" yorumları geldi.

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