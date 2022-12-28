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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu

Şarkıcı Hadise’nin bir dönem haksız kazanç sağlamakla suçladığı ve 4 yıl küs kaldığı ablası Hülya Açıkgöz, bir banka ile icarlık oldu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:42
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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz'e bankadan icra geldi

Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hülya Açıkgöz’ün ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen ödemediğinin anlatıldığı dilekçede, bunun üzerine bankanın 40 bin 233 lira tutarında icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Açıkgöz, bankanın başlattığı icra takibine itiraz edince takip durdu.

BANKA DAVA AÇTI 

Hülya Açıkgöz’le borcunu ödeme hususunda anlaşmaya varamayan banka asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden ‘itirazın iptali’ talepli dava açtı. İstanbul Tüketici Mahkemesi, 2 yıllık yargılama sonucunda kararını açıkladı. Bankayı haklı bulan mahkeme, Hülya Açıkgöz’ün İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazın kısmen iptaline karar vererek, 20 bin 171 lira 15 kuruşluk icra takibinin faiziyle devamına hükmetti.

Mahkeme bankanın icra inkâr tazminatı talebini ise reddetti.

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