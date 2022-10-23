Hadise'ye en özel kutlama kardeşinden geldi

Aşk hayatıyla son dönemlerde adından söz ettiren Hadise, sadece 5 ay süren Mehmet Dinçerler evliliğini kısa bir süre önce sonlandırdı. Yaşadığı bu sıkıntılı dönemi arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışan Hadise yeni yaşına girdiği 22 Ekim günü yakın çevresinden çok sayıda destek mesajı aldı. Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Hadise bu mesajlar arasına kardeşi Derya Açıkgöz'den gelen paylaşımları da ekledi.

Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla ablasının doğum gününü kutlayan Derya Açıkgöz paylaştığı fotoğrafın üzerine "Kız kardeşler en iyi hediyedir. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Hadise ayrıca yaptığı paylaşımlar arasına bir özçekimini de eklediği görüldü. Şarkıcı dilini çıkarırken görüldüğü karesinin üzerine 'Doğum günü kadını' notunu düştü.

Bu arada Hadise'nin doğum gününü kutlayan isimler arasında bir dönem arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'ün olmaması da dikkat çekti.