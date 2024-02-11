Hadise'nin dekolteli pozuna yağmur gibi yorum yağdı

Magazin gündemlerinden hiç düşmeyen ünlü popçu Hadise sosyal medyadaki pozları ile magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

Hadise bu defa dekolteli siyah elbisesi ile ayna karşısında poz verdi.

Cesur pozları ve sahneleri ile özellikle sosyal medyada her zaman en çok konuşulan ünlülerin başında gelen Hadise, bu defa ayna karşısında kısa bir video paylaştı.

Videosunda siyah göğüs dekolteli mini bir elbise giyen ünlü popçunun gönderisinin altına yorumlar yağmur oldu.

Kalp emojisi eşliğinde paylaştığı videoya yorum yapan takipçiler ise kendi arasında ikiye bölündü.

Bir kısım takipçi Hadise’nin son halinin çok güzel olduğunu, ortalığı yaktığını ifade ederken diğer taraftan bazı kullanıcılar ise Hadise’nin çok kilo aldığını öne sürdü.