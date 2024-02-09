Dilber’in yeni pavyon dansı gündem oldu. Sosyal medya yine karıştı

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Dilber’in yeni pavyon dansı gündem oldu. Sosyal medya yine karıştı
Yayınladığı günden bugüne sosyal medyada gündemden düşmeyen ve reyting rekorları kıran İnci Taneleri dizisi, Dilber karakteri ile sosyal medyayı yine birbirine karıştırdı.

Yılmaz Erdoğan yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisi ile gündemde kalmaya devam ediyor. Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü pavyon sahneleri ile sosyal medyayı birbirine katmaya devam ediyor.

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İnci Taneleri’nin 3. Bölümünde Dilber’in bu defa arkadaşı ile zil takıp kareografi yaptı. Dilber’in arkadaşı ile oynadığı bu sahne sosyal medyada gündem oldu. Yapılan dansa sosyal medyada yorum yağarken dansının olduğu videoları çok sayıda kullanıcı beğendi.

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İlk bölümü ile çok konuşulan ve günden güne de konuşulmaya devam eden İnci Taneleri her Perşembe akşamı yeni bölümü ile yayınlanmaya devam ediyor.

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