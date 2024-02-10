Hadise'nin son paylaşımı yine olay yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise'nin son paylaşımı yine olay yarattı
Cesur pozlarıyla ve sahnedeki baştan çıkaran özel kostümleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, yine son paylaşımında olay yarattı.

Olabildiğince her fırsatta cesur tarzıyla tanınan Hadise sahnede tercih ettiği dekolteli elbiseleriyle sık sık gündeme geliyor.

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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur tercihleriyle adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı Hadise son paylaşımında da siyah elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

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Açıklamalarıyla, dansıyla ve tarzıyla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hadise, yine olay bir hareketle takipçilerinin aklını başından aldı.

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Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Hadise şimdi de dekolteli elbisesiyle takipçilerini karşısına çıkarak tüm ihtişamıyla boy gösterdi.

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İşte Hadise'den o çok konuşulacak poz:

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