Hadise kendisini yakından çekmeye çalışan kameramana kızdı. 'Mutaassıp' elbisesi olay oldu

Sahne performansları ve giyim tarzıyla sıkça gündeme gelen popüler şarkıcı Hadise, bayram tatilini sahnede geçirdi.

Kıbrıs'ta bir konser veren ünlü sanatçı, beyaz bir mini elbise giyerek sahneye çıktı.

Sahnenin önünde, alt açıdan görüntü almaya çalışan bir kameramana karşı sessiz kalmayarak tepkisini dile getirdi.

Sahnede enerjik danslarıyla göz dolduran Hadise, basın mensuplarının karşıdan çekim yaparken, bir kameramanın kendisini alt açıdan çektiğini fark etti ve duruma tepki gösterdi.

Bir şarkı arası esnasında kameramana hitaben konuşan Hadise şunları söyledi:

"Herkes karşıdan saygılı bir şekilde çekim yapıyor, siz ise alttan çekiyorsunuz. Montajınızı bekliyoruz. Genellikle 'frikik verdi' deniliyor ama bu bir mayo.

Kariyerimin başlarında bu tür konulara sessiz kalırdım ama artık 38 yaşındayım ve susmayacağım!

Bu benim sahnem ve 2024 yılında hala 'Frikik verdi', 'Şurayı gösterdi', 'Selülitleri göründü' gibi söylemler var mı? Var. Ama şovumuz da var, müziğimiz de var, daha ne istenir ki? Evet, birkaç selülitim de var, ne olmuş yani?"