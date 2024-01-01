Hadise'nin son pozları hadise çıkardı. Herkes onu koşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise'nin son pozları hadise çıkardı. Herkes onu koşuyor
Ünlü şarkıcı Hadise, dün gece resmi Instagram adresinden yaptığı fotoğraflarla gündeme oturdu.

Popüler sanatçı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. 2023 yılının da en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

14 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Instagram hesabından, "Güldürdüğünle, ağlattığınla… Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023!" notuyla çok konuşulacak pozlarını paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağdı. Ünlü şarkıcıya, "Çok güzelsin", gibi yorumlar yapıldı.

44.jpg2.jpg1.jpg

İlgili Haberler
Hadise'nin 'bebeleri pistten alalım' sözlerine Ece Seçkin'den yanıt gecikmedi
Hadise mor kombiniyle sosyal medyayı salladı
Hadise'nin sözleri hadise yarattı. Bilinmeyenlerini anlattı
Son Haberler
Bir yılbaşı kutlaması ve Atatürk’e verilen armağanlar Yazarlar
Bir yılbaşı kutlaması ve Atatürk’e verilen armağanlar
İbo Show'daki filtre yılbaşı gecesine damgasını vurdu. “Renkli televizyonların ilk yılları gibi” Magazin
İbo Show'daki filtre yılbaşı gecesine damgasını vurdu. “Renkli televizyonların ilk yılları gibi”
Doğal gazda yeni dönem başladı 'Bunu yapmayanlar para cezası ödeyecek' Ekonomi
Doğal gazda yeni dönem başladı 'Bunu yapmayanlar para cezası ödeyecek'
Yunan basınından skandal Fatih Terim manşeti Spor
Yunan basınından skandal Fatih Terim manşeti
Çin ordusunda generallere tasfiye Dünya
Çin ordusunda generallere tasfiye
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Gündem
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı