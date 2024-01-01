Hadise'nin son pozları hadise çıkardı. Herkes onu koşuyor

Popüler sanatçı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. 2023 yılının da en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

14 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Instagram hesabından, "Güldürdüğünle, ağlattığınla… Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023!" notuyla çok konuşulacak pozlarını paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağdı. Ünlü şarkıcıya, "Çok güzelsin", gibi yorumlar yapıldı.