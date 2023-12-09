Hadise mor kombiniyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından mor kıyafetleri ile paylaşımda bulunan Hadise beğeni yağmuruna tutuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hadise mor kombiniyle sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Sahne kostümleri ile konuşulan Hadise, uzun süre kısa süren evliliği ile gündemdeydi. Büyük bir aşkla Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise'nin mutluluğu 5 ay sürdü. Hemen ardından tek celsede boşanan Hadise, hayatına kaldığı yerden devam etti.

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Sosyal medya hesabını sık kullanan sanatçı, takipçileri ile fotoğraf paylaşıyor.

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Hadise'nin olay olan son pozu ise mor elbiseli paylaşımları oldu.

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Yüz binlerce beğeni alan paylaşıma bir o kadar da yorum geldi.

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İşte o yorumlardan bazıları: “Kusursuz!”, “Dünyanın sekizinci harikası”, “Yakıyorsun Hadise!”, “İlk poz sabahları sırtımı kütletirken ben...”, “Mor Kraliçe”

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