Hadise mor kombiniyle sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sahne kostümleri ile konuşulan Hadise, uzun süre kısa süren evliliği ile gündemdeydi. Büyük bir aşkla Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise'nin mutluluğu 5 ay sürdü. Hemen ardından tek celsede boşanan Hadise, hayatına kaldığı yerden devam etti.

Sosyal medya hesabını sık kullanan sanatçı, takipçileri ile fotoğraf paylaşıyor.

Hadise'nin olay olan son pozu ise mor elbiseli paylaşımları oldu.

Yüz binlerce beğeni alan paylaşıma bir o kadar da yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları: “Kusursuz!”, “Dünyanın sekizinci harikası”, “Yakıyorsun Hadise!”, “İlk poz sabahları sırtımı kütletirken ben...”, “Mor Kraliçe”

