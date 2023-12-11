Hadise'nin 'bebeleri pistten alalım' sözlerine Ece Seçkin'den yanıt gecikmedi

Hadise sahneden pozlarını "Bebeleri pistten alalım" notuyla paylaşınca Ece Seçkin'den imalı yanıt geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hadise'nin 'bebeleri pistten alalım' sözlerine Ece Seçkin'den yanıt gecikmedi

Hadise ve Ece Seçkin, arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Konser alanında fırtına gibi esen iki isimden Hadise'nin paylaşımı ortamı gerdi.

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POLEMİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Hadise yine şaşırtmadı ve sahneye iddialı dekoltesi, dansçıları ve şovlarıyla doldurdu. Ancak bu sefer bir polemiğin de fitilini ateşledi.

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"NE DİYORDU NORM ENDER?"

Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü. Çünkü Hadise'den önceki günlerde Ece Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi.

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HADİSE'YE İMALI CEVAP

Ece Seçkin sahneye pembe iddialı kıyafeti ce dansçılarıyla çıkmıştı. Kıyafetini çok beğenen ve paylaşmaya doymayan Seçkin Hadise'den gelen topa vurmadan edemedi. Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'beler her b.ku biliyolar, boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" diyerek sosyal medyayı salladı.

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