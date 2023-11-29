Hadise'nin sözleri hadise yarattı. Bilinmeyenlerini anlattı

Şarkıcı Hadise Açıkgöz, "PurpleHej" adlı YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü isim, hem bilinmeyenlerini anlattı hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcı, "Uzaktan Hadise'ye baksan ona nasıl bir tavsiye verirsin?" sorusuna da "Bir rahatlar mısın?' derdim. Her şeyi çok düşünüyorum, bazı konularda çok panik yapabiliyorum. Kendimi rahatlatmak isterdim" şeklinde yanıt verdi.

"ÇOK SEVDİĞİM İNSAN PEK YOKTUR"

Bazen o stresi yönetemediğini ifade eden Hadise, "O zaman her şey üstüme geliyor. Kendimi rahatlatmak için kötü bir şeye yönelmedim. Bununla gurur duyuyorum. Bir şekilde yalnız kalarak ya da çok sevdiğim insanlarla vakit geçirerek bunun üstesinden geliyorum. Ki çok sevdiğim insan da pek yoktur" dedi.

SEVMEDİĞİ ÜÇ HUYUNU AÇIKLADI

Kendisinde sevmediği üç şeyi sayan Hadise, "Bavulumu hep son dakika yapıyorum. Bundan nefret ediyorum. Panik yapıyorum çok çabuk. Son olarak da yapacağım ödemeleri ikinci bir hatırlatma gelene kadar geciktiriyorum. Ama artık o huyum değişti" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDAKİ ERKEĞi DÜNYADAKİ TEK ERKEKMİŞ GİBİ HİSSETTİRİRİM"

Hadise, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkide isem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam ya. Hadise güzel kadın valla.

Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm, hem de her şeyi yaparım o kişi için."

"HADİSE'Yİ TAŞIYAMIYORLAR"

Buna hazır olan bir sürü insan olabileceği yorumu üzerine "Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla... Anlatabiliyor muyum? Geri çekiliyorlar.

Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. 'Hadise ben seni taşıyamıyorum', bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır. Ya da kendilerini farklı gösteriyorlar başta, kahraman gibi gösterip seni kendisine bağlıyor; sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara 'bay bay' diyor" ifadelerini kullandı.