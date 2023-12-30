Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. 1 ölü, 2 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Trafik Kazası Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kemal K. (34) idaresindeki hafif ticari araç, Altınay Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Erdoğan’ın (67) kullandığı motosiklete çarptı.

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Kazada yaralanan sürücü Kemal K, araçta yolcu olarak bulunan Anıl N. (29) ve motosiklet sürücüsü İsmail Erdoğan sağlık ekiplerince olay yarindeki ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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