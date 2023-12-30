Katliam gibi kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı. 11 kişi öldü, 57 kişi yaralanmıştı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 3 otobüs ve 1 TIR dahil 7 araçlık zincirleme kaza sonucu 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma çerçevesinde 3 Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerine ilişkin ilk raporu tamamladı. Raporda, 7 aracın nasıl çarpıştığı belirtildi.

Rapora göre; kazada can veren Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki 48 VJ 236 plakalı hafif ticari araç siste görüşün olmadığı yerde O.K. idaresindeki 01 ZT 460 plakalı TIR’ın arkasına vurdu. Ardından kazada hayatını kaybeden Sedat Değirmenci idaresindeki 34 GOR 839 plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet kaza yapan araçtan çıkan ve yardıma koşan 2 kişiye çarptı.

Kayseri’den İstanbul’a gelen 50 ACV 195 plakalı yolcu otobüsü de kaza yerindeki 5 kişiye çarptı. İstanbul’a gelen yolcu otobüsü de durup kaza yapan araçlara bakan ve Giresun’da cenazeye katıldıktan sonra İstanbul’a dönen Esenyurt Belediyesi’nin 34 BC 2318 plakalı yolcu otobüsüne vurdu. Otobüslerdeki 3 kişi de yaşamını yitirdi.

18 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu oldu. Yaralılardan 15’i Sakarya’da, 3’ü de diğer illerdeki hastanelerde tedavi görüyor.

Jandarmadaki sorgularının sonrasında dün mahkemeye çıkarılan 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı. E.A., H.A. ve M.D. ifadelerinin sonrasında F.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.