Hafif ticari araca çarpan motosikletli yolun karşısına uçtu: 3 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yolun ters istikametine fırladı. Hafif ticari araç savrularak refüjdeki tellere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araca çarpan motosikletli yolun karşısına uçtu: 3 yaralı

Kaza, D-100 karayolunda İstanbul istikametinde Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Levent Ö. yönetimindeki 14 GG 290 plakalı motosiklet, önünde giden K.Y. idaresindeki 14 AAP 381 plakalı hafif ticari araca çarptı.

aw924056-02.jpgÇarpmanın etkisiyle K.Y. idaresindeki 14 AAP 381 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyeti kayboldu refüjdeki tellere çaptı. Motosiklet sürücüsü ise motosikletin üzerinden fırlayarak yolun karşı istikametine uçtu. Kazada Levent Ö., hafif ticari araç içerisinde bulunan K.Y. ve yolcu konumunda bulunan İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw924056-05.jpg Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Levent Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw924056-07.jpgKazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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