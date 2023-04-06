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Hafsa Sultan Kervansarayı'nda çalışmalar başladı

Marmaris'teki Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyonu için çalışmalar başlatıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:58
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Hafsa Sultan Kervansarayı'nda çalışmalar başladı

Hafsa Sultan Kervansarayı'nda çalışmalar başladı
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AA

Marmaris Belediyesi, tarihi kale girişindeki menzilhane olarak da bilinen Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyon ve hamam kısmının da rekonstrüksiyon uygulamasının ilk adımı olan mimari projeyi başlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Asar Mimarlık yetkilisi Meral Oğuz tarafından 10 ayrı parseli kapsayan yapının çalışmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, önemli görevlerinden birinin de Marmaris'in tarihi ve yerel değerleri korumak olduğunu belirtti.

Marmarislilerin anılarında yer alan yapının yeniden yaşamla buluşmasını sağlayacaklarını ifade eden Oktay, "Yoğun çabalarımız sonucunda kervansarayı da restore edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem tarihimizi korumak hem de değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak adına önemli olacak bu çalışma ekonomik olarak da ilçemize katkı sunacak. Turizmin 12 aya yayılması için hedefimizde turistik ve ticari özgün işleviyle Kaleiçi bölgesinde hareketlilik sağlayacak." diye konuştu.

Firma yetkilisi Oğuz da tarihi yapının restorasyonuyla ilgili mülk sahipleri ve yerel yönetim işbirliğiyle başlanan sürecin birkaç yıl öncesine dayandığını belirtti.

Giriş kapısında "Bu menzilhaneyi, Sultan Selim Han'ın oğlu, karalar ve denizler sultanı, Arap ve Acem krallarının efendisi Sultan Süleyman Han 1545 yılında yaptırmıştır" ifadesinin yer aldığı Kervansarayın tabelasında yapım amacının da "Rodos seferi sırasında konaklama" olduğu yazısı bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Marmaris Kalesi ile yapımını emrettiği ve zamanla özel mülke dönüşen kervansarayın bazı dönemlerde bar ve eğlence mekanlarına dönüştürülmesi tepki toplamış, kamulaştırılmasına çalışılmıştı.

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