Hafta sonu da kavurucu geçecek. Deve bayıltan sıcaklar daha ne kadar sürecek?

Türkiye, son yılların en sıcak yaz ayını yaşıyor. Afrika sıcaklarının da etkisiyle hafta sonu da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonu da kavurucu geçecek. Deve bayıltan sıcaklar daha ne kadar sürecek?

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı.

İstanbul 35 dereceyi görecek

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün cumartesi, hafta sonunun ilk günü olduğunu hatırlatarak, “İstanbul yine sıcak. Ortalama sıcaklık 33-34 derece. Bu şehir içerisinde bazı bölgelerde 35 dereceye çıkabilir” dedi.

Batı’dan iç bölgelere doğru sıcaklık artacak

Prof. Dr. Şen, İstanbul’un dışında Ege’de bugün hava sıcaklığının yüksek olacağını belirterek, “Sıcaklıklar yarın Batı’dan iç bölgelere doğru kayıyor. Yani İç Anadolu, İç Ege’nin doğusu yarın ve pazartesi aşırı sıcak görünüyor. Ankara’da bugün 34, yarın 36-37 derece hatta 38 dereceye kadar çıkabilir. Başkent, pazartesi günü de bu şekilde görünüyor” diye konuştu.

Salı günü sıcaklık düşecek, yağmur gelecek

Prof. Dr. Şen, salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklığın düşmeye başlayacağını ve İstanbul’da önemli bir düşüş sağlayacağını söyledi. Şen, “Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz” dedi.

Yağışla birlikte yıldırım, dolu, hortum riski de var

Prof. Dr. Şen, batıdan artık sıcaklıkların çekildiğini ancak bu durumun yağışı meydana getirebileceğini de vurguladı. Şen, “Yıldırım, dolu, hortum riski olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklığın düştüğü görülüyor.

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