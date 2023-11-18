Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?

Meteoroloji’den yapılan hava durumuna ilişkin açıklamada Marmara bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Önceki gün başlayan yağışların İstanbul’da önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?

KAYNAK: Haber Merkezi
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?

Marmara bölgesinde fırtına uyarısının yapılmasının ardından vatandaşlar hafta sonu İstanbul’da hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. AFAD İstanbul’da devam eden yağışlara ilişkin açıklamada bulundu. Peki, hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?

HAFTA SONU İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yağışın sabahın erken saatlerinde başlayarak şiddetini artırması ve yağışla birlikte saatteki hızının yer yer 100 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

AFAD’DAN HAVA DURUMU UYARISI

Beklenen karayel fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD su baskını, çatı uçması, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyardı. Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 sefer iptal edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

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